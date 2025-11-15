17ème Festival Vidéo Jeunesse Palais des Arts et du Festival Dinard

17ème Festival Vidéo Jeunesse

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 13:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Pour la 17ème année, la Ville de Dinard, via son Pôle Jeunesse le Spot, propose aux structures Enfance-Jeunesse de Bretagne (et d’ailleurs…) de s’investir dans la création de courts métrages et de valoriser les projets vidéo des enfants et des adolescents dans le cadre du Festival Vidéo Jeunesse de Dinard 2025.

Cette nouvelle édition se déroulera samedi 15 novembre, au Palais des Arts et du Festival. Une journée inoubliable à vivre en famille ou avec sa structure participante.

.

Informations pratiques

Date limite d’inscription jeudi 30 octobre2025.

Entrée libre et gratuite dès 13 heures. .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 27 85 44

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 17ème Festival Vidéo Jeunesse Dinard a été mis à jour le 2025-11-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme