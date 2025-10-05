17ème Fête de la Pomme Parc et Verger les Près Criel-sur-Mer
17ème Fête de la Pomme
Parc et Verger les Près 37 Rue de Chantereine Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Début : 2025-10-05 10:30:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Brassage de pommes sur une presse hydraulique à partir de 14h.
Produits du terroir, créations artisanales
Dégustations gratuites des produits du domaine
Gratuit .
Parc et Verger les Près 37 Rue de Chantereine Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 66 75 74 05 troisclos@yahoo.fr
17ème Fête de la Pomme
