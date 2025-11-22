17ème marché de Noel de Montataire Montataire

17ème marché de Noel de Montataire

Avenue Guy Môquet Montataire Oise

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

La ville de Montataire et le Montataire Basket Ball organisent leur 17ème marché de Noel les 22 et 23 novembre 2025 au gymnase Marcel Coëne.

Une cinquantaine d’exposants, particuliers et professionnels proposeront champagne, miel, produits du terroir, décorations de Noel, objets artisanaux, bijoux et autres.

Le père Noel sera présent. Maquillage gratuit, animations.

Restauration sur place

Entrée gratuite

Samedi 10h-18h

Dimanche: 10h-17h

Avenue Guy Môquet Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 6 64 77 67 79 montatairemarchenoel@gmail.com

English :

The town of Montataire and Montataire Basket Ball are organizing their 17th Christmas market on November 22 and 23, 2025 at the Marcel Coëne gymnasium.

Some fifty exhibitors, both private and professional, will be selling champagne, honey, local produce, Christmas decorations, handicrafts, jewelry and more.

Santa Claus will be present. Free make-up and entertainment.

Catering on site

Free admission

Saturday: 10 am 6 pm

Sunday: 10am-5pm

German :

Die Stadt Montataire und der Montataire Basket Ball veranstalten am 22. und 23. November 2025 ihren 17. Weihnachtsmarkt in der Sporthalle Marcel Coëne.

Rund 50 private und gewerbliche Aussteller bieten Champagner, Honig, regionale Produkte, Weihnachtsdekorationen, Kunsthandwerk, Schmuck und vieles mehr an.

Der Weihnachtsmann wird anwesend sein. Kostenloses Schminken, Animationen.

Verpflegung vor Ort

Eintritt frei

Samstag: 10-18 Uhr

Sonntag: 10-17 Uhr

Italiano :

La città di Montataire e la Pallacanestro Montataire organizzano il loro 17° mercatino di Natale il 22 e 23 novembre 2025 presso la palestra Marcel Coëne.

Una cinquantina di espositori privati e professionali venderanno champagne, miele, prodotti locali, decorazioni natalizie, artigianato, gioielli e altri articoli.

Babbo Natale sarà presente. Trucco e intrattenimento gratuiti.

Ristorazione in loco

Ingresso libero

Sabato: dalle 10.00 alle 18.00

Domenica: 10.00-17.00

Espanol :

La ciudad de Montataire y Montataire Basket Ball organizan su 17º mercado navideño los días 22 y 23 de noviembre de 2025 en el gimnasio Marcel Coëne.

Unos cincuenta expositores particulares y profesionales venderán champán, miel, productos locales, adornos navideños, artesanía, joyas y otros artículos.

Papá Noel estará presente. Maquillaje y animación gratuitos.

Restauración in situ

Entrada gratuita

Sábado: de 10.00 a 18.00 horas

Domingo: de 10.00 a 17.00 horas

