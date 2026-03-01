17ème marche UFOLEP Sougé

17ème marche UFOLEP

11 Route de Chézelles Sougé Indre

Début : Dimanche 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Vous êtes conviés à la 17ème marche UFOLEP de Sougé !

6 parcours différents 8, 9, 12,5, 15,5, 18 et 19km sur des routes et chemins avec deux ravitaillements (petit-déjeuner et collation). Venez avec votre gobelet réutilisable.

Inscriptions dès 7h30 à la salle des fêtes de Sougé. .

English :

You’re invited to Sougé’s 17th UFOLEP walk!

