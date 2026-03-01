17ème marche UFOLEP Sougé
17ème marche UFOLEP Sougé dimanche 22 mars 2026.
17ème marche UFOLEP
11 Route de Chézelles Sougé Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Vous êtes conviés à la 17ème marche UFOLEP de Sougé !
6 parcours différents 8, 9, 12,5, 15,5, 18 et 19km sur des routes et chemins avec deux ravitaillements (petit-déjeuner et collation). Venez avec votre gobelet réutilisable.
Inscriptions dès 7h30 à la salle des fêtes de Sougé. .
11 Route de Chézelles Sougé 36500 Indre Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
You’re invited to Sougé’s 17th UFOLEP walk!
L’événement 17ème marche UFOLEP Sougé a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Châteauroux Berry Tourisme