17ème Meeting du Club Aquatique Choletais complexe Glisséo Cholet

17ème Meeting du Club Aquatique Choletais complexe Glisséo Cholet vendredi 31 octobre 2025.

17ème Meeting du Club Aquatique Choletais

complexe Glisséo 1 AV. Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 09:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Date(s) :

2025-10-31 2025-11-01

.

complexe Glisséo 1 AV. Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 11 25 64 74 communication.cacnatation@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 17ème Meeting du Club Aquatique Choletais Cholet a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme du Choletais