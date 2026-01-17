17ème salon des Arts Créatifs de Boé Boé

17ème salon des Arts Créatifs de Boé

Avenue François Mitterrand Boé Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-02-18 18:00:00

2026-02-04

L’art boétien va s’exposer du 4 au 18 février 2026 à l’espace culturel François Mitterrand pour la 17e fois.

Le traditionnel salon des Arts Créatifs réunira les œuvres des artistes boétiens et des associations artistiques de la commune. Chaque année, c’est un succès par la diversité et la qualité des œuvres présentées. Le public s’y déplace en grand nombre pour découvrir des tableaux, sculptures, photographies et autres créations qui viennent démontrer tout le temps présent dans la commune. .

Avenue François Mitterrand Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 10 82

For the 17th time, the traditional Salon des Arts Créatifs will bring together the works of Boétiens artists and local art associations. Every year, the diversity and quality of the works on display paintings, sculptures, photographs and other creations are a resounding success.

