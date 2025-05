17ÈME VIDE GRENIER SAINT-AUBIN-DE-LUIGNÉ – Val-du-Layon, 25 mai 2025 07:00, Val-du-Layon.

Maine-et-Loire

17ÈME VIDE GRENIER SAINT-AUBIN-DE-LUIGNÉ Terrain de Foot Val-du-Layon Maine-et-Loire

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Le dimanche 25 mai, venez faire de bonnes affaires au vide grenier de Saint-Aubin-de-Luigné !

Dans un cadre agréable et festif, découvrez le vide grenier de Saint-Aubin-de-Luigné.

Restauration à emporter.

Si vous êtes exposants, pensez à réserver dès à présent !

Pour tout renseignement alstaubin@gmail.com .

Terrain de Foot

Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 83 49 85 65 alstaubin@gmail.com

English :

On Sunday, May 25, come and pick up some bargains at the Saint-Aubin-de-Luigné garage sale!

German :

Am Sonntag, dem 25. Mai, können Sie auf dem Flohmarkt in Saint-Aubin-de-Luigné gute Geschäfte machen!

Italiano :

Venite a fare qualche affare al mercatino di Saint-Aubin-de-Luigné domenica 25 maggio!

Espanol :

Venga el domingo 25 de mayo a buscar gangas en el mercadillo de Saint-Aubin-de-Luigné

L’événement 17ÈME VIDE GRENIER SAINT-AUBIN-DE-LUIGNÉ Val-du-Layon a été mis à jour le 2025-05-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages