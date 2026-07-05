18ᵉ Festival d’orgue Alençon
dimanche 5 juillet 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
18ᵉ Festival d’orgue
53 Grande Rue Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-30 2026-09-06
Du 5 juillet au 30 août, le festival d’orgue propose des concerts en alternance entre la basilique Notre-Dame à Alençon et la cathédrale de Sées.
Cinq concerts sont programmés à Alençon . Il débutent à 17h.
Dimanche 5 juillet Lucie Dollat, organiste concertiste
J.S. Bach, E. Barraine, J. Alain, M. Dupré, F. Waksman
Dimanche 19 juillet Pierre Offret, organiste concertiste
Maurice Rave, Jean Sébastien Bach
Dimanche 2 août Jean-Baptiste Dupont, organiste concertiste
Autour de J.S. Bach et ses précurseurs
Dimanche 16 août Virgile Monin, organiste concertiste
E. Grieg, A. Piazzolla, M. Moussorgski
Dimanche 30 août Alma Bettencourt, organiste concertiste
N. de Grigny, A. Vivaldi, F. Mendelssohn, C. Saint-Saëns
Notez dès maintenant ! Le 6 septembre, un concert exceptionnel aura lieu à 17h pour le 10e anniversaire de la reconstruction de l’orgue. .
53 Grande Rue Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 00
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English : 18ᵉ Festival d’orgue
L’événement 18ᵉ Festival d’orgue Alençon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CUA ALENCON
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