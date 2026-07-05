Informations pratiques

Alençon

18ᵉ Festival d’orgue

53 Grande Rue Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-30 2026-09-06

Du 5 juillet au 30 août, le festival d’orgue propose des concerts en alternance entre la basilique Notre-Dame à Alençon et la cathédrale de Sées.

Cinq concerts sont programmés à Alençon . Il débutent à 17h.

Dimanche 5 juillet Lucie Dollat, organiste concertiste

J.S. Bach, E. Barraine, J. Alain, M. Dupré, F. Waksman

Dimanche 19 juillet Pierre Offret, organiste concertiste

Maurice Rave, Jean Sébastien Bach

Dimanche 2 août Jean-Baptiste Dupont, organiste concertiste

Autour de J.S. Bach et ses précurseurs

Dimanche 16 août Virgile Monin, organiste concertiste

E. Grieg, A. Piazzolla, M. Moussorgski

Dimanche 30 août Alma Bettencourt, organiste concertiste

N. de Grigny, A. Vivaldi, F. Mendelssohn, C. Saint-Saëns

Notez dès maintenant ! Le 6 septembre, un concert exceptionnel aura lieu à 17h pour le 10e anniversaire de la reconstruction de l’orgue. .

53 Grande Rue Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 00

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English : 18ᵉ Festival d’orgue

L’événement 18ᵉ Festival d’orgue Alençon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CUA ALENCON