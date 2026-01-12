18ᵉ Salon International de l’Orchidée de Bouc Bel Air Complexe des terres Blanches, 13320 Bouc Bel Air Bouc Bel Air 13 – 15 février 5 euros, gratuit pour – 15 ans

Laissez-vous envoûter par la magie des orchidées et autres plantes d’exception ! Venez découvrir un jardin végétal unique, où se rencontrent passionnés, experts, familles et visiteurs…

ORCHIDAYS 2026 18ᵉ Salon International de l’Orchidée de Bouc Bel Air

> Du 13 au 15 février 2026 – Bouc-Bel-Air, Complexe des Terres Blanches

En 2026, laissez-vous envoûter par la magie des orchidées et autres plantes d’exception !

Chaque mois de février, Bouc-Bel-Air devient le jardin d’un spectacle végétal unique, où se rencontrent passionnés, experts, familles et visiteurs en quête d’évasion. Pour cette 18ᵉ édition, Orchidays renouvelle son ambition : offrir un rendez-vous botanique de référence, accessible à tous, et profondément ancré dans les valeurs de partage, de découverte et de solidarité portées par le Rotary Club Aix Trevaresse Durance.

Nous vous invitons à un voyage sensoriel et gustatif, où la fleur reine – l’orchidée – dévoile ses formes, ses couleurs et ses mystères. Bienvenue à Orchidays 2026 !

1. ORCHIDAYS EN UN COUP D’ŒIL

Dates : 13 au 15 février 2026 Lieu : Complexe des Terres Blanches, Bouc-Bel-Air (13320) Superficie : 1 400 m² d’exposition Visiteurs attendus : collectionneurs, amateurs d’art floral, familles… Tarifs : 5 € / gratuit -15 ans Organisateur : Rotary Club Aix Trevaresse Durance Thématiques : Orchidées du monde, gastronomie florale, biodiversité, art floral, découverte en famille…

2. UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DU TOURISME FLORAL EN PROVENCE

Véritable temps fort culturel et touristique, Orchidays attire depuis 18 ans un public fidèle venu de toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et bien au-delà.

Entre hiver et printemps, l’événement offre une escapade végétale recherchée :

Exotisme accessible : une collection d’orchidées extraordinaires provenant du monde entier

Ambiance immersive : scénographies florales évoquant serres tropicales, jardins suspendus…

Attrait de voyage hivernal : l’un des rares salons botaniques majeurs de février dans le sud de la France

Orchidays se positionne ainsi comme un rendez-vous idéal pour les spécialistes ou simples amateurs de cette fleur, les familles en vacances, les couples en week-end ou les amateurs de balades découvertes.

3. L’ÉDITION 2026 : PROGRAMME, ATELIERS & NOUVEAUTÉS

⭐️ LES TEMPS FORTS

Grand marché international : producteurs et collectionneurs venus des quatre coins d’Europe et d’Amérique du Sud…

Expositions spectaculaires : installations florales et concours des plus beaux spécimens

Démonstrations horticoles : conseils d’entretien, rempotage, techniques de floraison

DES STANDS POUR TOUTE LA FAMILLE

Comprendre l’orchidée : grâce aux explications pédagogiques ou averties de nos exposants

Initiation à la culture en intérieur et en serre familiale

Découverte sensorielle : parfums, textures, pollinisateurs

Une escapade en beauté avec nos stands bijoux

Une invitation au voyage avec de nombreux supports de décoration

PLANTES ET FLEURS D’EXCEPTION

Mimosas, plantes carnivores, cactées, épiphytes…

NOUVEAUTÉ 2026 : FLEURS COMESTIBLES

Un tout nouvel atelier, inédit et mêlant botanique et gastronomie :

Dégustation de fleurs comestibles

Initiation à leur utilisation en cuisine

Découverte de recettes simples à refaire en famille

De nombreux stands de présentation et vente de fleurs avec des plantes comestibles… encadreront cet atelier

Une expérience surprise très attendue du public familial et gastronomique.

4. FOCUS : L’ART FLORAL AU CŒUR D’ORCHIDAYS

L’orchidée, muse des créateurs, occupe depuis toujours une place de choix dans l’art floral. Cette édition mettra particulièrement en valeur :

des compositions artistiques monumentales

des créations contemporaines mêlant orchidées, matériaux naturels et structures légères

des démonstrations de fleuristes reconnus

des stands « Inspiration déco » pour découvrir comment intégrer l’orchidée dans des intérieurs variés

Une manière d’ouvrir le salon aux univers de la décoration, du design végétal et de la gourmandise.

5. UN ÉVÉNEMENT ENGAGÉ : L’ACTION DU ROTARY CLUB AIX TRÉVARESSE

Fidèle à l’esprit du Rotary, Orchidays est un événement solidaire. La tombola, moment très apprécié du salon, permet de soutenir des projets locaux dans le domaine de la santé et de l’aide aux familles. Chaque billet d’entrée contribue à soutenir des actions concrètes menées dans la région. Une dimension citoyenne, portée par le club Rotary Aix Trévaresse Durance, qui distingue Orchidays comme un événement généreux dans le paysage des salons floraux français. Un grand merci à l’ensemble des bénévoles, porteurs de valeurs humaines et environnementales, qui organisent depuis de nombreux mois ce moment poétique.

6. INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu : Complexe des Terres Blanches – 13320 Bouc-Bel-Air Horaires : • Vendredi 13 février : 14h – 18h • Samedi 14 & dimanche 15 février : 10h – 18h ️ Tarifs : 5 € / gratuit pour les moins de 15 ans Accessibilité : Parking gratuit – Accès PMR – Restauration sur place samedi et dimanche midi Billetterie & infos : [https://www.orchidays.com](https://www.orchidays.com)

[https://www.facebook.com/Salon.Orchidays/?locale=fr_FR](https://www.facebook.com/Salon.Orchidays/?locale=fr_FR)

[orchidays13@gmail.com](mailto:orchidays13@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-13T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T18:00:00.000+01:00

https://www.orchidays.com

Complexe des terres Blanches, 13320 Bouc Bel Air Chemin des terres Blanches Bouc Bel Air 13320 Bouches du Rhone



