18. Domaine de la Houssaye Journées Européennes du Patrimoine Domaine de La Houssaye Quessoy

18. Domaine de la Houssaye Journées Européennes du Patrimoine Domaine de La Houssaye Quessoy samedi 20 septembre 2025.

18. Domaine de la Houssaye Journées Européennes du Patrimoine

Domaine de La Houssaye Château de la Houssaye Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre du domaine de La Houssaye (abords du château, colombier, chapelle, parc) et visites guidées, conférences, concerts… .

Domaine de La Houssaye Château de la Houssaye Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 18. Domaine de la Houssaye Journées Européennes du Patrimoine Quessoy a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André