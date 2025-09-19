1875-2025 : 150 ans de l’amendement Wallon Jardin Jacques Chirac – Parc des Prix de Rome, Valenciennes, 59300 Valenciennes

1875-2025 : 150 ans de l’amendement Wallon 19 – 21 septembre Jardin Jacques Chirac – Parc des Prix de Rome, Valenciennes, 59300 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Découvrez ou redécouvrez la vie politique d’Henri Wallon, l’exceptionnel enfant de Valenciennes, dont l’amendement de janvier 1875, considéré comme l’acte de naissance de la République, l’a rendu célèbre.

Exposition visible jusqu’au 29 septembre.

