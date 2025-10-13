18e édition de La Semaine du goût « Les Légumineuses » Châteauroux

18e édition de La Semaine du goût « Les Légumineuses »

Tarif : 15 – 15 – EUR

Pour le plaisir du goût et du partage !

Détails du programme et des lieux

13 octobre cuisine ouverte, centre socioculturel Saint-Jean.

Du 13 au 18 octobre exposition À table, bibliothèque Saint-Jean.

14 octobre stand de dégustations et infos santé, marché Saint-Jean, de 9 h à 12 h.

14, 16 et 17 octobre ciné dégustation pour les élèves de maternelle, cinéma Apollo.

16 octobre grand repas festif, centre socioculturel Beaulieu, à partir de la date limite d’inscription auprès de SOLIHA (05 03 97 66 36) le mercredi. 15 .

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 21 90 50 50

