18e édition de La Semaine du goût « Les Légumineuses »
Châteauroux Indre
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-13
fin : 2025-10-18
2025-10-13
Pour le plaisir du goût et du partage !
Détails du programme et des lieux
13 octobre cuisine ouverte, centre socioculturel Saint-Jean.
Du 13 au 18 octobre exposition À table, bibliothèque Saint-Jean.
14 octobre stand de dégustations et infos santé, marché Saint-Jean, de 9 h à 12 h.
14, 16 et 17 octobre ciné dégustation pour les élèves de maternelle, cinéma Apollo.
16 octobre grand repas festif, centre socioculturel Beaulieu, à partir de la date limite d’inscription auprès de SOLIHA (05 03 97 66 36) le mercredi. 15 .
Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 21 90 50 50
English :
For the pleasure of tasting and sharing!
German :
Für das Vergnügen des Geschmacks und des Teilens!
Italiano :
Per il piacere di assaggiare e condividere!
Espanol :
¡Por el placer de saborear y compartir!
