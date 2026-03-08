18e festival du film archéologique d’Amiens Amiens
18e festival du film archéologique d’Amiens Amiens mardi 31 mars 2026.
18e festival du film archéologique d’Amiens
2 Rue Puvis de Chavannes Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-03-31
Projection de films documentaires archéologiques en partenariat avec le CIRAS.
-Mardi 31 Mars 10h Histoire de Vikings, par Thomas Cirotteau (90min)
-Mercredi 1er avril 10h L’Enigme de la momie des marais, par Alexis de Favitsk (90min)
-Jeudi 2 avril 10h Détour par la Chine La cité oubliée de la dynastie Ming, par Stéphane Bégoin (91min)
-Vendredi 3 avril 10h En route pour l’Amazonie, par Franck Cuveiller et Eric Ellena (52min)
-Samedi 4 avril 11h Retour sur Notre-Dame de Paris, par Florence Tran (77min)
-Dimanche 5 avril 14h Rediffusion des films des films primés pendant le festival
Sans réservation. Dans la limite des places disponibles.
2 Rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com
English :
Screening of archaeological documentary films in partnership with CIRAS.
-Tuesday, March 31st 10am: Histoire de Vikings, by Thomas Cirotteau (90min)
-Wednesday April 1 10am: The Enigma of the Swamp Mummy, by Alexis de Favitsk (90min)
-Thursday April 2 10h: Détour par la Chine La cité oubliée de la dynastie Ming, by Stéphane Bégoin (91min)
-Friday April 3 10am: En route to Amazonia, by Franck Cuveiller and Eric Ellena (52min)
-Saturday April 4 11am: Back to Notre-Dame de Paris, by Florence Tran (77min)
-Sunday April 5, 2pm: Reruns of films from the festival’s prizewinners
No reservation required. Subject to availability.
L'événement 18e festival du film archéologique d'Amiens Amiens a été mis à jour le 2026-03-05