18e festival du film archéologique d’Amiens Amiens

Début : 2026-03-31

fin : 2026-04-03

Projection de films documentaires archéologiques en partenariat avec le CIRAS.

-Mardi 31 Mars 10h Histoire de Vikings, par Thomas Cirotteau (90min)

-Mercredi 1er avril 10h L’Enigme de la momie des marais, par Alexis de Favitsk (90min)

-Jeudi 2 avril 10h Détour par la Chine La cité oubliée de la dynastie Ming, par Stéphane Bégoin (91min)

-Vendredi 3 avril 10h En route pour l’Amazonie, par Franck Cuveiller et Eric Ellena (52min)

-Samedi 4 avril 11h Retour sur Notre-Dame de Paris, par Florence Tran (77min)

-Dimanche 5 avril 14h Rediffusion des films des films primés pendant le festival

Sans réservation. Dans la limite des places disponibles.

+33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com

English :

Screening of archaeological documentary films in partnership with CIRAS.

-Tuesday, March 31st 10am: Histoire de Vikings, by Thomas Cirotteau (90min)

-Wednesday April 1 10am: The Enigma of the Swamp Mummy, by Alexis de Favitsk (90min)

-Thursday April 2 10h: Détour par la Chine La cité oubliée de la dynastie Ming, by Stéphane Bégoin (91min)

-Friday April 3 10am: En route to Amazonia, by Franck Cuveiller and Eric Ellena (52min)

-Saturday April 4 11am: Back to Notre-Dame de Paris, by Florence Tran (77min)

-Sunday April 5, 2pm: Reruns of films from the festival’s prizewinners

No reservation required. Subject to availability.

