18e Foire Nature Centre EDEN Cuisery

18e Foire Nature Centre EDEN Cuisery dimanche 28 septembre 2025.

18e Foire Nature

Centre EDEN 126 rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Vous aimez les plantes, les fleurs, le jardinage ?

Le Centre Eden, site culturel du Département de Saône-et-Loire, a le plaisir de vous accueillir dans les allées arborées de son parc pour une journée spéciale nature.

Plus d’une quarantaine d’exposants vous proposent plantes médicinales, aromatiques ou culinaires, plants bio, arbres fruitiers, produits naturels ou artisanaux, décorations de jardin, produits de bien-être…

Des animations tout au long de la journée:

Fabrication et dégustation de jus de pommes par les Croqueurs de pommes (apportez vos contenants), échanges de plants et de plantes avec le Système d’échanges local (SEL) du Tournugeois, ateliers et animations par l’équipe du Centre Eden. Visite libre du musée et de l’exposition temporaire « Signaux d’animaux les différents langages dans la nature ».

Food truck pour une restauration sur place. .

Centre EDEN 126 rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

English : 18e Foire Nature

German : 18e Foire Nature

Italiano :

Espanol :

L’événement 18e Foire Nature Cuisery a été mis à jour le 2025-09-11 par Mission Tourisme Département 71