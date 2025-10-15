18E SEMAINE OCCITANE Marseillan

18E SEMAINE OCCITANE Marseillan mercredi 15 octobre 2025.

18E SEMAINE OCCITANE

Place du Théâtre Marseillan Hérault

Tarif : 7 – 7 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-15

La Semaine Occitane revient du 15 au 17 octobre. C’est l’occasion de se retrouver et de partager des moments conviviaux autour de la langue et de la culture occitane.

La Semaine Occitane revient du 15 au 17 octobre. C’est l’occasion de se retrouver et de partager des moments conviviaux autour de la langue et de la culture occitane.Un beau programme vous attendent pour découvrir ou redécouvrir la richesse de l’occitan.Mercredi 15 octobre15h Spectacle pour enfants L’enfant polit par la Cie La Rampe Tio Dès 6 ans. Gratuit Goûter offert par l’association Lo Cranc de Massilhan18h Dévoilement de la plaque de rue de l’Amour en occitan Carrièra de l’Amor 18h30 Inauguration officielle de la 18e Semaine Occitane en musique avec la Chorale Florilèges de FlorensacJeudi 16 octobre15 h Conférence de Josiane UBAUD, ethnobotaniste en milieu occitan20h30 Récital Parle a un Pople d’Eric FRAJ , accompagné à la guitare de Morgan ASTRUC. Poèmes de Robert LAFONT mis en musique.Vendredi 17 octobre18 h Conférence d’Albert ARNAUD, historien de Marseillan L’histoire locale et bien au-delà .Pour que vive la langue, pour que vive lo Cranc Annie Tobena, présidente de Lo Cranc de Massilhan .

Place du Théâtre Marseillan 34340 Hérault Occitanie +33 6 84 93 03 72

English :

Semaine Occitane returns from October 15 to 17. It’s an opportunity to get together and share convivial moments around the Occitan language and culture.

German :

Die Okzitanische Woche kehrt vom 15. bis 17. Oktober zurück. Sie bietet die Gelegenheit, sich zu treffen und gesellige Momente rund um die okzitanische Sprache und Kultur zu teilen.

Italiano :

La Semaine Occitane torna dal 15 al 17 ottobre. È un’occasione per ritrovarsi e condividere momenti conviviali intorno alla lingua e alla cultura occitana.

Espanol :

La Semaine Occitane vuelve del 15 al 17 de octubre. Una ocasión para reunirse y compartir momentos de convivencia en torno a la lengua y la cultura occitanas.

L’événement 18E SEMAINE OCCITANE Marseillan a été mis à jour le 2025-10-10 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE