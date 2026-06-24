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AGENDA · Wassy

18ème bourse aux cartes postales anciennes et aux petites collections Wassy

dimanche 11 octobre 2026 · Wassy

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
Place Marie Stuart Les Halles de Wassy
Ville
52130 Wassy
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Wassy

18ème bourse aux cartes postales anciennes et aux petites collections

Place Marie Stuart Les Halles de Wassy Wassy Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Tout public
18eme bourse aux cartes postales anciennes et aux petites collections (timbres, vieux papiers, livres, vinyles, capsules, voitures miniatures, etc)
Dimanche 11 octobre 2026 aux halles place Marie Stuart de 8h à 18h
Vente et échange
Entrèe gratuite organisé par Terroir Wasseyen
À cette occasion à voir ou à revoir exposition: Pont-Varin au temps des mines
renseignements/inscriptions: 06 30 50 62 31   .

Place Marie Stuart Les Halles de Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 30 50 62 31 

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English :

L’événement 18ème bourse aux cartes postales anciennes et aux petites collections Wassy a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne