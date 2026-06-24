Informations pratiques

Wassy

18ème bourse aux cartes postales anciennes et aux petites collections

Place Marie Stuart Les Halles de Wassy Wassy Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Tout public

18eme bourse aux cartes postales anciennes et aux petites collections (timbres, vieux papiers, livres, vinyles, capsules, voitures miniatures, etc)

Dimanche 11 octobre 2026 aux halles place Marie Stuart de 8h à 18h

Vente et échange

Entrèe gratuite organisé par Terroir Wasseyen

À cette occasion à voir ou à revoir exposition: Pont-Varin au temps des mines

renseignements/inscriptions: 06 30 50 62 31 .

Place Marie Stuart Les Halles de Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 30 50 62 31

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English :

L’événement 18ème bourse aux cartes postales anciennes et aux petites collections Wassy a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne