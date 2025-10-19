18ème Bourse aux livres et aux BD Eurre

18ème Bourse aux livres et aux BD Eurre dimanche 19 octobre 2025.

18ème Bourse aux livres et aux BD

Salle des fêtes Eurre Drôme

Début : 2025-10-19 08:30:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

18ème bourse BD et Livres pour les amateurs et professionnels. Présence de brasseurs artisanaux Vente et dégustation de bières artisanales.

Salle des fêtes Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes aimardfr@aol.com

English :

18th comic and book fair for amateurs and professionals. Craft brewers present Sale and tasting of craft beers.

German :

18. Comic- und Bücherbörse für Amateure und Profis. Anwesenheit von handwerklichen Brauern Verkauf und Verkostung von handwerklichen Bieren.

Italiano :

18° Salone del Fumetto e del Libro per amatori e professionisti. Birrifici artigianali presenti Vendita e degustazione di birre artigianali.

Espanol :

xVIII Salón del Cómic y del Libro para aficionados y profesionales. Cerveceros artesanos presentes Venta y degustación de cervezas artesanas.

