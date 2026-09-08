18ÈME COLLOQUE INTERNATIONAL DE ST-MARTIN-LE-VIEIL : VIVRE DANS LA FALAISE Saint-Martin-le-Vieil

Informations pratiques

Saint-Martin-le-Vieil

18ÈME COLLOQUE INTERNATIONAL DE ST-MARTIN-LE-VIEIL : VIVRE DANS LA FALAISE

Villelongue Saint-Martin-le-Vieil Aude

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 17:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10

« Vivre dans la falaise : aménager, occuper, habiter… », sous la présidence de M. Luc STEVENS Société Française d’Étude des Souterrains .

Samedi 10 octobre 2026 :

17h30-18h : Conférence inaugurale de Luc STEVENS, président du colloque : « Troglodytisme et falaise : une architecture entre contrainte, ressource et paysage ».

18h30 : Interventions des personnalités : Marie-Elise GARDEL, docteure-HDR en archéologie, associée au LA3M-Aix-Marseille Univ./CNRS, Nicole VORDY, Présidente de l’Amicale Laïque de Carcassonne, Bruno GILLOUX, Président des Cruzels, Christian ViÉ, Maire de Saint-Martin-le-Vieil, Régis BANQUET, Président de Carcassonne-Agglo, Hélène SANDRAGNÉ, Présidente du Département de l’Aude, Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie.

19h : Apéritif dînatoire et musical offert par l’association Les Cruzels à l’abbaye de Villelongue.

Dimanche 11 octobre 2026 :

*Les conférences en anglais sont traduites.

9h30 : Pr Michał WOJENKA (Institute of Archaeology, Faculty of History, Jagiellonian University, Cracovie, Pologne) : « The use of caves and rock shelters for dwelling and economic purposes in late medieval and post-medieval Poland »* (L’utilisation des grottes et des abris sous roche à des fins d’habitat et d’économie dans la Pologne de la fin du Moyen Âge et de l’époque post-médiévale).

10h30 : Pr Przemyslaw NOCUŃ (Institute of Archaeology, Faculty of History, Jagiellonian University, Cracovie, Pologne) : «Natural Rock Formations and Rock-Cut Architecture in Medieval Castles of the Sudetes and Northern Bohemia»* (Formations rocheuses naturelles et architecture rupestre dans les châteaux des Sudètes et du Nord de la Bohême). 11h15 : Luc STEVENS (Société Française d’étude des Souterrains, France) : « Vivre, stocker et protéger : le troglodytisme préhispanique à Gran Canaria : les exemples de Temisas et Calasio ».

14h15 : Florence GUILLOT (docteure en histoire médiévale, archéologue, Traces, Toulouse) : « Vivre dans la falaise ».

15h : Daniel MORLEGHEM (Inum-Arch ; membre associé à l’UMR 7324 Citeres-LAT, Université de Tours, France) : « De la falaise au sépulcre. Modalités de creusement et sculpture des tombes rupestres étrusques d’époque hellénistique de Castel d’Asso et Norchia (VT, Latium, Italie) »

15h45 : Martine HUBERT-PELLIER (chercheuse indépendante) : « Les « Falaises » de Touraine ontelles abrité une civilisation troglodytique ? ».

16h45 : Conclusion du colloque par Luc STEVENS.

17h15 : Départ pour Saint-Martin-le-Vieil : visite commentée des falaises et de l’habitat rupestre de Saint-Martin-le-Vieil, par Marie-Elise GARDEL (docteur/HDR en archéologie médiévale, LA3M/Aix Marseille Univ., France).

Auditeurs du colloque : Libre participation .

Villelongue Saint-Martin-le-Vieil 11170 Aude Occitanie +33 4 68 25 24 74 alcarcassonne@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 18ÈME COLLOQUE INTERNATIONAL DE ST-MARTIN-LE-VIEIL : VIVRE DANS LA FALAISE Saint-Martin-le-Vieil a été mis à jour le 2026-09-08 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme