18ème édition de Ferme en Ferme Pau
18ème édition de Ferme en Ferme Pau samedi 25 avril 2026.
18ème édition de Ferme en Ferme
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Cette nouvelle édition est marquée par un record de participation avec 45 fermes qui ouvriront leurs portes dans le département réparties en 8 circuits. La thématique de l’année est l’alimentation au cœur des fermes , un sujet qui permettra une fois de plus aux visiteurs de partir à la rencontre des producteurs pour les questionner sur leurs pratiques agricoles et comprendre leur engagement en faveur d’une agriculture durable.
Programme complet sur le site .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : 18ème édition de Ferme en Ferme
L’événement 18ème édition de Ferme en Ferme Pau a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau