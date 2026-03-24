18ème édition de Ferme en Ferme

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Cette nouvelle édition est marquée par un record de participation avec 45 fermes qui ouvriront leurs portes dans le département réparties en 8 circuits. La thématique de l’année est l’alimentation au cœur des fermes , un sujet qui permettra une fois de plus aux visiteurs de partir à la rencontre des producteurs pour les questionner sur leurs pratiques agricoles et comprendre leur engagement en faveur d’une agriculture durable.

Programme complet sur le site .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : 18ème édition de Ferme en Ferme

L’événement 18ème édition de Ferme en Ferme Pau a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau