18ème édition « La France à motos anciennes » Villeneuve-sur-Yonne ville étape Quai Roland Bonnion Villeneuve-sur-Yonne

18ème édition « La France à motos anciennes » Villeneuve-sur-Yonne ville étape Quai Roland Bonnion Villeneuve-sur-Yonne mardi 19 août 2025.

18ème édition « La France à motos anciennes » Villeneuve-sur-Yonne ville étape

Quai Roland Bonnion Parc de la mairie Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-19 18:00:00

fin : 2025-08-19 20:00:00

Date(s) :

2025-08-19

La 18éme édition de « La France à motos anciennes », une boucle de 4 500 kms à travers la France, fait étape à Villeneuve-sur-Yonne. Rendez-vous à partir de 18h dans le parc de la mairie pour partager les récits du jour et profiter de l’exposition de motos anciennes ! .

Quai Roland Bonnion Parc de la mairie Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : 18ème édition « La France à motos anciennes » Villeneuve-sur-Yonne ville étape

German : 18ème édition « La France à motos anciennes » Villeneuve-sur-Yonne ville étape

Italiano :

Espanol :

L’événement 18ème édition « La France à motos anciennes » Villeneuve-sur-Yonne ville étape Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2025-08-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)