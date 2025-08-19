18ème édition « La France à motos anciennes » Villeneuve-sur-Yonne ville étape Quai Roland Bonnion Villeneuve-sur-Yonne
Quai Roland Bonnion Parc de la mairie Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Gratuit
Début : 2025-08-19 18:00:00
fin : 2025-08-19 20:00:00
2025-08-19
La 18éme édition de « La France à motos anciennes », une boucle de 4 500 kms à travers la France, fait étape à Villeneuve-sur-Yonne. Rendez-vous à partir de 18h dans le parc de la mairie pour partager les récits du jour et profiter de l’exposition de motos anciennes ! .
