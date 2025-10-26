18ème fête de la châtaigne ! Quarré-les-Tombes

Promotion quarré Morvan vous accueille pour sa 18ème fête de la châtaigne ! Vous y trouverez plus de 40 producteurs et artisans de bouche du Morvan. Que du local ! et toujours les célèbres stands de Promotion Quarré Morvan les châtaignes fraiches ou grillées sur place !

Pour vous restaurer, au choix, le repas traiteur dans la salle polyvalente ou la buvette avec sa petite restauration sous chapiteau vous attend avec un accompagnement musical avec le DJ domi’sique et les Sans Prétentions.

Menu du repas traiteur 30euros/personne et 15euros/enfant moins de 12 ans sur réservation .

Parc municipal Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 06 59 34 resapqm@orange.fr

