18ème Fête de la Grue et de la Migration Office de Tourisme du Lac du Der Giffaumont-Champaubert

18ème Fête de la Grue et de la Migration 18 – 26 octobre Office de Tourisme du Lac du Der Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T08:00 – 2025-10-18T19:00

Fin : 2025-10-26T08:00 – 2025-10-26T19:00

La 18ème Fête de la grue et de la Migration

Un rendez-vous incontournable avec la nature

La LPO Champagne-Ardenne, le Parc régional naturel de la Forêt d’Orient, le site Ramsar des étangs de Champagne humide ainsi que plusieurs partenaires « nature » (Village Musée du Der, guides ornithologiques indépendants, Office Français de la Biodiversité, Train aux Oiseaux, Réserve naturelle nationale de l’Etang de la Horre, …) s’associent à nouveau pour proposer du 18 au 26 octobre 2025 un événement dédié au retour des Grues cendrées en Champagne.

Une 18ème édition riche de temps forts

Une multitude d’activités pour tous seront proposées durant ces 10 jours pour répondre aux attentes du grand public dans le cadre d’une programmation qui mêle animations et prestations artistiques célébrant la nature. Ainsi en plus des sorties d’observation pour assister au lever ou au coucher des grues ou pour découvrir la diversité des espèces qui fréquentent le site à cette époque de l’année, de nombreux temps forts rythmeront cette semaine d’animations.

Expositions, points d’accueil et d’observation des grues et des oiseaux migrateurs présents sur le lac, randonnées « nature » et gourmandes, Train aux Oiseaux, art animalier, stage de fabrication de nichoirs en terre, découverte des grues en compagnie d’ânes, sorties naturalistes, initiation au dessin naturaliste, visites, contes, théâtre d’ombres, sorties kayak… complètent ce programme.

Plus d’une centaine de rendez-vous sont ainsi proposés (pour plus de 300h d’animations) durant cette manifestation qui contribue à la promotion du territoire des Grands lacs de Champagne et qui s’appuie sur des valeurs éthiques fortes, apportant également une belle occasion de sensibiliser les nombreux visiteurs sur les enjeux de préservation des milieux, sur notre place et nos responsabilités au sein de la nature.

Office de Tourisme du Lac du Der 1 bis rue de la Cachotte 51290 Giffaumont-Champaubert Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est

LPO Champagne-Ardenne