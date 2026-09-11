18ème Fête de la Pomme Parc et Verger les Près Criel-sur-Mer
dimanche 4 octobre 2026 · Parc et Verger les Près · Criel-sur-Mer
Informations pratiques
Criel-sur-Mer
18ème Fête de la Pomme
Parc et Verger les Près 37 Rue de Chantereine Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:30:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Brassage de pommes sur une presse hydraulique à partir de 14h.
Produits du terroir, créations artisanales
Dégustations gratuites des produits du domaine
Gratuit .
Parc et Verger les Près 37 Rue de Chantereine Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 66 75 74 05 troisclos@yahoo.fr
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English : 18ème Fête de la Pomme
L’événement 18ème Fête de la Pomme Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers
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