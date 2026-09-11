UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Criel-sur-Mer

18ème Fête de la Pomme Parc et Verger les Près Criel-sur-Mer

dimanche 4 octobre 2026 · Parc et Verger les Près · Criel-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Parc et Verger les Près
Adresse
37 Rue de Chantereine
Ville
76910 Criel-sur-Mer
Département
Seine-Maritime
Tarif

Criel-sur-Mer

18ème Fête de la Pomme

Parc et Verger les Près 37 Rue de Chantereine Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:30:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Brassage de pommes sur une presse hydraulique à partir de 14h.
Produits du terroir, créations artisanales
Dégustations gratuites des produits du domaine
Gratuit   .

Parc et Verger les Près 37 Rue de Chantereine Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 66 75 74 05  troisclos@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 18ème Fête de la Pomme

L’événement 18ème Fête de la Pomme Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers

À voir aussi à Criel-sur-Mer (Seine-Maritime)