18ème Fête du Fruit et de la Nature Chenicourt

Le 12 octobre prochain, Chenicourt se transforme en véritable écrin de verdure pour accueillir la 18ème édition de la Fête du Fruit et de la Nature, organisée par la Comcom Seille et Grand Couronné. Gratuit et ouvert à tous, cet événement unique en Lorraine réunit chaque année près de 10 000 visiteurs autour d’un programme foisonnant, entre découvertes gourmandes, animations festives et sensibilisation à l’environnement.

Plus de 90 exposants passionnés producteurs, artisans, associations nature partageront leurs savoir-faire et leurs créations, tous sélectionnés selon une charte éthique privilégiant circuits courts, authenticité et respect de la nature.

La fête, c’est aussi 17 ateliers participatifs pour petits et grands greffe et taille d’arbres fruitiers, cuisine de saison, balades botaniques, jeux en bois, aquarelle nature, pressurage de pommes à l’ancienne… Une véritable immersion dans l’univers du vivant, entre tradition et créativité.

Côté spectacles et animations, le public pourra vibrer au rythme des percussions brésiliennes de la Batucada de l’école de musique intercommunale, découvrir le spectacle aérien et poétique “Bête d’idées” de la Cie Mesoke, ou encore s’émerveiller devant les expositions artistiques et naturalistes, dont les photographies de la faune locale par Léa Wildlover.

Et parce qu’une fête réussie passe aussi par les papilles, les visiteurs pourront déguster sur place une restauration variée, de qualité et locale pains, fromages, confiseries, plats traditionnels ou saveurs d’ailleurs, chacun trouvera de quoi se régaler.

Avec sa convivialité, ses valeurs écologiques affirmées et son ambiance festive, la Fête du Fruit et de la Nature s’impose comme le rendez-vous incontournable de l’automne.Tout public

Chenicourt 54610 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 31 74 37

On October 12, Chenicourt will be transformed into a veritable green setting to host the 18th edition of the Fruit and Nature Festival, organized by the Comcom Seille et Grand Couronné. Free of charge and open to all, this event, unique in Lorraine, attracts some 10,000 visitors every year, with a rich program of gourmet discoveries, festive events and environmental awareness-raising.

Over 90 enthusiastic exhibitors producers, craftsmen, nature associations will be sharing their know-how and creations, all selected according to an ethical charter favoring short circuits, authenticity and respect for nature.

The festival also features 17 participatory workshops for young and old alike: fruit tree grafting and pruning, seasonal cooking, botanical walks, wooden games, natural watercolor painting, old-fashioned apple pressing? A true immersion in the world of living things, between tradition and creativity.

As for shows and events, the public will be able to vibrate to the rhythm of the Brazilian percussion of the Batucada from the intercommunal music school, discover the aerial and poetic show ?Bête d?idées? by Cie Mesoke, or marvel at the artistic and naturalist exhibitions, including photographs of local fauna by Léa Wildlover.

And because a successful festival is also a feast for the taste buds, visitors will be able to sample a wide range of quality local delicacies on site: breads, cheeses, sweets, traditional dishes or flavours from elsewhere, there’s something for everyone.

With its conviviality, strong ecological values and festive atmosphere, the Fête du Fruit et de la Nature is a must-see autumn event.

Am 12. Oktober verwandelt sich Chenicourt in eine grüne Oase, um die 18. Ausgabe des von der Comcom Seille et Grand Couronné organisierten Fests der Früchte und der Natur zu beherbergen. Diese in Lothringen einzigartige Veranstaltung ist kostenlos und für jedermann zugänglich. Jedes Jahr kommen fast 10.000 Besucher zusammen, um ein umfangreiches Programm zu genießen, das von kulinarischen Entdeckungen über festliche Veranstaltungen bis hin zur Sensibilisierung für die Umwelt reicht.

Mehr als 90 begeisterte Aussteller Produzenten, Handwerker, Naturverbände teilen ihr Know-how und ihre Kreationen, die alle nach einer ethischen Charta ausgewählt wurden, die kurze Wege, Authentizität und Respekt für die Natur bevorzugt.

Das Fest bietet auch 17 Workshops für Groß und Klein: Veredelung und Beschneiden von Obstbäumen, saisonale Küche, botanische Spaziergänge, Holzspiele, Naturaquarellmalerei, Apfelpressen nach alter Tradition? Ein echtes Eintauchen in die Welt des Lebendigen, zwischen Tradition und Kreativität.

Das Publikum kann im Rhythmus der brasilianischen Perkussion der Batucada der interkommunalen Musikschule vibrieren, die poetische Luftshow « Bête d’idées » der Cie Mesoke entdecken oder sich von den Kunst- und Naturausstellungen begeistern lassen, darunter die Fotografien der lokalen Fauna von Léa Wildlover.

Und weil zu einem gelungenen Fest auch der Gaumen gehört, können die Besucher vor Ort ein vielfältiges, qualitativ hochwertiges und lokales Angebot an Speisen und Getränken probieren: Brot, Käse, Süßigkeiten, traditionelle Gerichte oder Aromen aus anderen Ländern hier findet jeder etwas, das ihm schmeckt.

Mit seiner Geselligkeit, seinen ausgeprägten ökologischen Werten und seiner festlichen Atmosphäre ist das Obst- und Naturfest ein unumgänglicher Termin im Herbst.

Il 12 ottobre, Chenicourt si trasformerà in un vero e proprio scrigno di verde per ospitare la 18ª edizione del Festival Frutta e Natura, organizzato dal Comcom Seille et Grand Couronné. Questo evento unico in Lorena, gratuito e aperto a tutti, attira ogni anno quasi 10.000 visitatori, con un programma ricco di scoperte gastronomiche, eventi festivi ed educazione ambientale.

Più di 90 espositori entusiasti produttori, artigiani, associazioni naturalistiche condivideranno le loro competenze e creazioni, tutte selezionate secondo una carta etica che privilegia i circuiti brevi, l’autenticità e il rispetto della natura.

Il festival prevede anche 17 laboratori per grandi e piccini: innesto e potatura di alberi da frutto, cucina di stagione, passeggiate botaniche, giochi in legno, pittura naturale ad acquerello, spremitura di mele all’antica? Una vera e propria immersione nel mondo degli esseri viventi, che unisce tradizione e creatività.

Per quanto riguarda gli spettacoli e gli eventi, il pubblico potrà vibrare al ritmo delle percussioni brasiliane della Batucada della scuola di musica intercomunale, scoprire lo spettacolo aereo e poetico « Bête d’idées » della Cie Mesoke, o ammirare le mostre artistiche e naturalistiche, tra cui le fotografie della fauna locale di Léa Wildlover.

E poiché un festival di successo è anche una festa per il palato, i visitatori potranno degustare sul posto un’ampia gamma di prodotti alimentari locali di qualità: pane, formaggi, dolci, piatti tradizionali o sapori di altri paesi, ce n’è per tutti i gusti.

Con la sua atmosfera amichevole, i forti valori ecologici e l’ambiente festoso, il Festival Frutta e Natura è un evento da non perdere quest’autunno.

El 12 de octubre, Chenicourt se transformará en un auténtico tesoro de verdor para acoger la 18ª Fiesta de la Fruta y la Naturaleza, organizada por el Comcom Seille et Grand Couronné. Gratuito y abierto a todos, este acontecimiento único en Lorena atrae cada año a cerca de 10.000 visitantes, con un programa repleto de descubrimientos gastronómicos, actos festivos y educación medioambiental.

Más de 90 expositores entusiastas -productores, artesanos, asociaciones de la naturaleza- compartirán sus habilidades y creaciones, todas ellas seleccionadas según una carta ética que favorece los circuitos cortos, la autenticidad y el respeto por la naturaleza.

El festival también incluye 17 talleres para grandes y pequeños: injerto y poda de árboles frutales, cocina de temporada, paseos botánicos, juegos de madera, pintura con acuarelas, prensado de manzanas a la antigua.. Una auténtica inmersión en el mundo de los seres vivos, combinando tradición y creatividad.

En cuanto a los espectáculos y eventos, el público podrá vibrar al ritmo de la percusión brasileña de la Batucada de la escuela intermunicipal de música, descubrir el espectáculo aéreo y poético « Bête d?idées » de la Cie Mesoke, o maravillarse con las exposiciones artísticas y naturalistas, entre las que destacan las fotografías de la fauna local de Léa Wildlover.

Y como un festival de éxito es también una fiesta para el paladar, los visitantes podrán degustar in situ una amplia gama de alimentos locales de calidad: panes, quesos, dulces, platos tradicionales o sabores de otros lugares, hay para todos los gustos.

La Fiesta de la Fruta y la Naturaleza es una cita ineludible del otoño por su ambiente acogedor, sus valores ecológicos y su ambiente festivo.

