18ème Fête du Sport au bénéfice de la ligue contre le cancer rendez-vous à partir de 9h30 au stade municipal de Verteillac pour pratiquer, vous initier ou découvrir gratuitement 15 disciplines sportives (randonnée, tennis, gym, foot, natation, pétanque, handball, badminton, cyclisme…) ou simplement pour profiter des animations et applaudir les multiples démonstrations

Structures gonflables, concours de pétanque 5 € par personne, randonnée pédestre 3 €, entrée piscine 1 €

Restauration rapide possible le midi (adulte 7 € et enfant 5 €) et à 18h30 pot de l’amitié Entrée libre et gratuite. .

Stade Municipal

Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 70 04 03

