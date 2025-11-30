18ème Foire Gourmande au Gras Les halles Fontvieille

18ème Foire Gourmande au Gras Les halles Fontvieille dimanche 30 novembre 2025.

18ème Foire Gourmande au Gras

Dimanche 30 novembre 2025 de 8h à 18h. Les halles Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-30 08:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

18ème édition Foire gourmande au gras et produits régionaux organisé par le Lions Club du Paradou. Intégrée dans le riche calendrier des festivités Fontvieilloises, la foire gourmande au gras ne cesse de se renouveler…

De nombreux visiteurs viennent des quatre coins de la région sud pour cet évènement incontournable afin d’effectuer leurs achats pour les fêtes.

18 ans déjà que les producteurs du sud-ouest et artisans du savoir-faire local sont à pied d’oeuvre pour satisfaire les gourmands et les gourmets. + de 80 exposants de qualité et des produits irréprochables. Tombola à partir des produits des exposants!

Producteurs éleveurs de canards et de volailles jusqu’à la transformation. Producteurs de vins . Confiseurs . Chocolatiers . Fromager affineur . Charcutier . Trufficulteur…Quelques nouveautés, pour vos tables de fêtes !



Pratique

Horaires de 8 h à 18 h sous la halle, place Fernand Arnaud, le Champ de Foire. Parking gratuit. .

Les halles Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur foireaugras.lcp11@gmail.com

English :

18th edition Gourmet fat fair and regional products organised by the Lions Club du Paradou. Part of Fontvieilloises’ rich calendar of festivities, the gourmet fat fair is constantly evolving.

German :

18. Ausgabe Foire gourmande au gras et produits régionaux, organisiert vom Lions Club du Paradou. Der Gourmet-Fettmarkt ist ein fester Bestandteil des reichhaltigen Festkalenders von Fontvieille und wird immer wieder veranstaltet immer wieder neu

Italiano :

18a edizione Fiera del grasso gourmet e dei prodotti regionali organizzata dal Lions Club du Paradou. Parte del ricco calendario di festeggiamenti di Fontvieilloises, la fiera del grasso gourmet è in costante evoluzione…

Espanol :

18ª edición Feria gastronómica de la grasa y los productos regionales organizada por el Club de Leones de Paradou. En el marco del rico calendario festivo de Fontvieilloises, la feria de la grasa gourmet evoluciona constantemente…

