18ème Marche dinatoire – Terrain communal Bazinval, 14 juin 2025 17:30, Bazinval.

Seine-Maritime

18ème Marche dinatoire Terrain communal A proximité du camping Bazinval Seine-Maritime

Début : 2025-06-14 17:30:00

fin : 2025-06-14 23:00:00

2025-06-14

Départs échelonnés entre 17h30 et 19h du terrain communal, (à proximité du camping)

Randonnée en forêt de 12 km avec escales restauration (Apéritif / sandwich / fromage / boissons / dessert / café et surprise)

Réservation avant le 8 juin

Soirée animée par DJ Chris Présence d’un robot led

Infos Romaric TETU romaric.tetu@orange.fr 06 18 75 60 21

Terrain communal A proximité du camping

Bazinval 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 94 52 68 romaric.tetu@orange.fr

English : 18ème Marche dinatoire

Staggered departures between 5.30pm and 7pm from the communal grounds (near the campsite)

12 km forest walk with refreshment stops (Aperitif / sandwich / cheese / drinks / dessert / coffee and surprise)

Reservations by June 8

Evening entertainment by DJ Chris Led robot present

Info: Romaric TETU ? romaric.tetu@orange.fr ? 06 18 75 60 21

German :

Gestaffelte Abfahrt zwischen 17:30 und 19:00 Uhr vom Gemeindegrundstück, (in der Nähe des Campingplatzes)

Waldwanderung von 12 km mit Zwischenstopps und Verpflegung (Aperitif / Sandwich / Käse / Getränke / Dessert / Kaffee und Überraschung)

Reservierung vor dem 8. Juni

Abendveranstaltung mit DJ Chris Präsenz eines Led-Roboters

Infos: Romaric TETU ? romaric.tetu@orange.fr ? 06 18 75 60 21

Italiano :

Partenze scaglionate tra le 17.30 e le 19.00 dal parco comunale (vicino al campeggio)

12 km di passeggiata nel bosco con soste di ristoro (aperitivo / panino / formaggio / bevande / dessert / caffè e sorpresa)

Prenotazione entro l’8 giugno

Intrattenimento serale a cura di DJ Chris Presente robot a LED

Informazioni: Romaric TETU ? romaric.tetu@orange.fr ? 06 18 75 60 21

Espanol :

Salidas escalonadas entre las 17:30 y las 19:00 desde los terrenos comunales (cerca del camping)

Paseo por el bosque de 12 km con paradas de avituallamiento (aperitivo / bocadillo / queso / bebidas / postre / café y sorpresa)

Reserva antes del 8 de junio

Animación nocturna a cargo de DJ Chris robot LED presente

Información: Romaric TETU ? romaric.tetu@orange.fr ? 06 18 75 60 21

