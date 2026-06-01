Courniou

18ÈME MARCHÉ PAYSAN ET ARTISANAL

Avenue Georges Milhaud Courniou Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Marché, animations

Vente directe de produits locaux et fermiers avec assiettes paysannes.

Démonstration et initiation à la Forge, ateliers de fabrication de bijoux.

Animation musicale SEBASTOPOL,

Ludothèque itinérante JOC d’AQUI. .

Avenue Georges Milhaud Courniou 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 03 85

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English :

Market, entertainment

L’événement 18ÈME MARCHÉ PAYSAN ET ARTISANAL Courniou a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC