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18ÈME MARCHÉ PAYSAN ET ARTISANAL Courniou

18ÈME MARCHÉ PAYSAN ET ARTISANAL Courniou dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Avenue Georges Milhaud

Ville : 34220 Courniou

Département : Hérault

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Courniou

18ÈME MARCHÉ PAYSAN ET ARTISANAL

Avenue Georges Milhaud Courniou Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Marché, animations
Vente directe de produits locaux et fermiers avec assiettes paysannes.
Démonstration et initiation à la Forge, ateliers de fabrication de bijoux.
Animation musicale SEBASTOPOL,
Ludothèque itinérante JOC d’AQUI.   .

Avenue Georges Milhaud Courniou 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 03 85 

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English :

Market, entertainment

L’événement 18ÈME MARCHÉ PAYSAN ET ARTISANAL Courniou a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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