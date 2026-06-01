18ÈME MARCHÉ PAYSAN ET ARTISANAL Courniou
18ÈME MARCHÉ PAYSAN ET ARTISANAL Courniou dimanche 14 juin 2026.
Courniou
18ÈME MARCHÉ PAYSAN ET ARTISANAL
Avenue Georges Milhaud Courniou Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Marché, animations
Vente directe de produits locaux et fermiers avec assiettes paysannes.
Démonstration et initiation à la Forge, ateliers de fabrication de bijoux.
Animation musicale SEBASTOPOL,
Ludothèque itinérante JOC d’AQUI. .
Avenue Georges Milhaud Courniou 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 03 85
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English :
Market, entertainment
L’événement 18ÈME MARCHÉ PAYSAN ET ARTISANAL Courniou a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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