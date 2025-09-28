18ème Montée historique de Coligny Coligny
18ème Montée historique de Coligny Coligny dimanche 28 septembre 2025.
18ème Montée historique de Coligny
Route de Poisoux Coligny Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 16:00:00
fin : 2025-09-28 19:00:00
Date(s) :
2025-09-28
18ème montée historique motos et side car des origines jusqu’à 1986.
Route de Poisoux Coligny 01270 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 23 16 25 com@umain01.fr
English :
18th historic motorcycle and sidecar climb from the origins to 1986.
German :
18. historischer Motorrad- und Seitenwagenaufstieg von den Anfängen bis 1986.
Italiano :
18° raduno di moto e auto storiche dalle origini al 1986.
Espanol :
18ª concentración histórica de motos y side cars desde sus orígenes hasta 1986.
