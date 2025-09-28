18ème Montée historique de Coligny Coligny

18ème Montée historique de Coligny Coligny dimanche 28 septembre 2025.

18ème Montée historique de Coligny

Route de Poisoux Coligny Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 16:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

Date(s) :

2025-09-28

18ème montée historique motos et side car des origines jusqu’à 1986.

Route de Poisoux Coligny 01270 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 23 16 25 com@umain01.fr

English :

18th historic motorcycle and sidecar climb from the origins to 1986.

German :

18. historischer Motorrad- und Seitenwagenaufstieg von den Anfängen bis 1986.

Italiano :

18° raduno di moto e auto storiche dalle origini al 1986.

Espanol :

18ª concentración histórica de motos y side cars desde sus orígenes hasta 1986.

