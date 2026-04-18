18ème Rassemblement Terrot, Magnat-Debon Monteils
18ème Rassemblement Terrot, Magnat-Debon Monteils dimanche 26 avril 2026.
Monteils
18ème Rassemblement Terrot, Magnat-Debon
Monteils Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Organisé par les Vieilles Chaînes Villefranchoises.
.
Monteils 12200 Aveyron Occitanie +33 6 73 14 01 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Vieilles Chaînes Villefranchoises.
L’événement 18ème Rassemblement Terrot, Magnat-Debon Monteils a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)