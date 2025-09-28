18ème Ronde des Baronnies Buis-les-Baronnies

Place du marché Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Notre traditionnelle Ronde des Baronnies à Buis-les-Baronnies !

Une nouveauté au programme une « rando familiale » de 6 ou 10 km, en forme de « 8 » dans Buis-les-Baronnies.

Inscription en ligne jusqu’au samedi 21 septembre à 14h.

Place du marché Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 73 88 27 secretariat@randouveze.fr

English :

Our traditional Ronde des Baronnies in Buis-les-Baronnies!

New on the program: a « family hike » of 6 or 10 km, in the shape of an « 8 » in Buis-les-Baronnies.

Online registration until Saturday September 21 at 2pm.

German :

Unsere traditionelle Ronde des Baronnies in Buis-les-Baronnies!

Neu im Programm ist eine « Familienwanderung » von 6 oder 10 km in Form einer « 8 » in Buis-les-Baronnies.

Online-Anmeldung bis Samstag, den 21. September um 14 Uhr.

Italiano :

La nostra tradizionale Ronde des Baronnies a Buis-les-Baronnies!

Novità del programma: una « passeggiata in famiglia » di 6 o 10 km a forma di « 8 » attraverso Buis-les-Baronnies.

Iscrizioni online fino a sabato 21 settembre alle 14:00.

Espanol :

¡Nuestra tradicional Ronde des Baronnies en Buis-les-Baronnies!

Novedad en el programa: una « excursión familiar » de 6 o 10 km en forma de « 8 » por Buis-les-Baronnies.

Inscripciones en línea hasta el sábado 21 de septiembre a las 14.00 h.

