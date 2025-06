18ÈME TRAIL DU CAROUX Mons 20 juillet 2025 07:00

Avec au programme un 10 km 560 D+, un 18km 1200D+ et un 30 km 2000 D+, les organisateurs promettent Mons et Merveilles …

Le Caroux X-Trail présente, avec le concours de la Commune de Mons la Trivalle de la Communauté de Communes du Minervois au Caroux, du Parc Régional du Haut Languedoc, du Département de l’Hérault et le soutien logistique et humain d’Hérault Sport, la 18e édition du Trail du Caroux.

Les dossards peuvent être retirés la veille, le samedi 19 juillet, entre 16h et 19h, au magasin Sport et Nature à Lamalou les Bains ou sur place le jour de la course.

Horaires

7h30 Départ 30 km Retrait dossards dès 6h30

8h30 Départ 18 km Retrait dossards dès 7h30

9h30 Départ 10 km Retrait dossards dès 8h30 .

Centre du village

Mons 34390 Hérault Occitanie cyril.abbal@orange.fr

English :

With a 10km 560 D+, an 18km 1200D+ and a 30km 2000 D+ on the programme, the organizers promise « Mons et Merveilles »?

German :

Mit dem Programm eines 10 km 560 D+, eines 18km 1200D+ und eines 30 km 2000 D+ versprechen die Organisatoren « Mons et Merveilles »?

Italiano :

Con una 10 km 560 D+, una 18 km 1200 D+ e una 30 km 2000 D+ in programma, gli organizzatori promettono « Mons and Wonders »?

Espanol :

Con 10 km 560 D+, 18 km 1200 D+ y 30 km 2000 D+ en el programa, los organizadores prometen « Mons y Maravillas »?

