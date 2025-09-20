19. Haras National de Lamballe Journées européennes du patrimoine Place du Champ de Foire Lamballe-Armor

19. Haras National de Lamballe Journées européennes du patrimoine Place du Champ de Foire Lamballe-Armor samedi 20 septembre 2025.

19. Haras National de Lamballe Journées européennes du patrimoine

Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Dans un cadre verdoyant, partez à la découverte d’un patrimoine unique écuries centenaires, selleries, remise à voitures hippomobiles, cavalerie pédagogique…

Un parcours riche en anecdotes retraçant l’histoire du Haras. Deux départs de visites guidées.

Concours national de la race du Cheval Breton au parc équestre ce même week-end.

Réservation en ligne. .

Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 06 98

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 19. Haras National de Lamballe Journées européennes du patrimoine Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André