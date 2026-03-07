19 MARS 2026 : S’informer et s’outiller en santé mentale Campus Centre Rennes Jeudi 19 mars, 13h30 Ille-et-Vilaine

Pour les élus et représentants étudiants, référents VE, membres des bureaux d’associations étudiantes, étudiants sous contrats étudiants et en contact avec le public étudiant (ERS, ERI, moniteurs BU, les étudiants chargés d’accueil).

A destination des étudiantes et des étudiants en “responsabilité” sur les campus !

**Public ciblé**

Le SSE a créé un temps de sensibilisation concernant la santé mentale des étudiants.

Ce temps spécifique est destiné aux étudiants impliqués dans la vie des campus, tels que les élus et représentants étudiants, les référents vie étudiante, les membres des bureaux d’associations étudiantes, les étudiants sous contrats étudiants et en contact avec le public étudiant (les ERS, les ERI, les moniteurs BU, les étudiants chargés d’accueil au SOIE…).

Vous êtes des acteurs essentiels de la vie sur les campus, et il nous semble important de vous accompagner en vous fournissant des informations et des outils pour mieux gérer certaines situations, dans une logique de pair à pair.

**Au programme**

Cette session de sensibilisation a un objectif généraliste et constitue une première approche.

Elle abordera les points suivants :

* Cadre et les objectifs de cette sensibilisation

* La santé mentale : de quoi parle-t-on ?

* Comment agir face à certaines situations ?

Cette session est animée par Katell LE SCOUARNEC, psychologue clinicienne au SSE.

**Inscription**

Attention le nombre de places est limité à 16 participants (maximum 2 membres de bureau pour une même association).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-19T13:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-19T16:45:00.000+01:00

1

https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/724979?lang=fr

Campus Centre Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

