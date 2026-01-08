1906 Théâtre de la Reine Blanche Loudun
1906 Théâtre de la Reine Blanche Loudun samedi 21 mars 2026.
1906
Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21 2026-03-22
Mars 1906, catastrophe de Courrières, une famille de mineurs est partagée entre chagrin et espoir,
angoisse et révolte…
Réservation par SMS ou sur HelloAsso .
Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17 lareineblanche86@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 1906
L’événement 1906 Loudun a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme du Pays Loudunais