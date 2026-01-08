1906 Théâtre de la Reine Blanche Loudun

1906

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21 2026-03-22

Mars 1906, catastrophe de Courrières, une famille de mineurs est partagée entre chagrin et espoir,

angoisse et révolte…

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17 lareineblanche86@gmail.com

