1906 Une famille dans le tourbillon de l’époque (théâtre) Jaulnay

1906 Une famille dans le tourbillon de l’époque (théâtre)

2 Lieu-dit La Poirière Jaulnay Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Plongez en 1906 avec la nouvelle création du Passage des Arts ! Suivez le destin d’une famille emportée dans le tourbillon d’une époque charnière.

Une pièce écrite par Daniel Patte. Avec Christelle Cadoret, Michel Landry, Philippe Paincelauche, Daniel Patte et Murielle Raby.

Réservation par téléphone ou collectifartvolution@gmail.com .

2 Lieu-dit La Poirière Jaulnay 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 80 55 09 collectifartvolution@gmail.com

English :

Immerse yourself in 1906 with Passage des Arts’ latest creation! Follow the destiny of a family caught up in the whirlwind of a pivotal era.

Written by Daniel Patte. With Christelle Cadoret, Michel Landry, Philippe Paincelauche, Daniel Patte and Murielle Raby.

