1907, DES VIGNERONS EN RÉVOLTE Carcassonne

Comment raconter les mouvements insurrectionnels de l’Aude sans évoquer la révolte des vignerons de 1907 ?

Un vaste mouvement de manifestations prit place dans le Midi Rouge , dans de nombreuses villes du Languedoc et du pays catalan en raison d’une crise viticole. Réalisée en 2007 à l’occasion des 100 ans de la révolte des vignerons de 1907, cette exposition retrace en détail le déroulement de ce mouvement viticole de 1907 qui par son ampleur est entrée dans une mémoire collective régulièrement ravivée par la récurrence des crises viticoles contemporaines.

English :

How can you tell the story of the insurrectionary movements in the Aude without mentioning the winegrowers? revolt of 1907?

A vast movement of demonstrations took place in the « Midi Rouge », in many towns of the Languedoc and Catalan regions, due to a wine crisis. Produced in 2007 to mark the 100th anniversary of the 1907 winegrowers? revolt, this exhibition retraces in detail the course of the 1907 winegrowers? movement, the scale of which has become part of our collective memory, regularly revived by the recurrence of contemporary winegrowing crises.

German :

Wie kann man über die Aufstandsbewegungen in der Aude berichten, ohne den Winzeraufstand von 1907 zu erwähnen?

Im « Roten Süden », in vielen Städten des Languedoc und in Katalonien kam es aufgrund einer Weinbaukrise zu einer großen Demonstrationsbewegung. Diese Ausstellung wurde 2007 anlässlich des 100. Jahrestags des Winzeraufstands von 1907 realisiert und zeigt detailliert den Verlauf dieser Weinbaubewegung von 1907, die aufgrund ihres Ausmaßes in das kollektive Gedächtnis eingegangen ist, das regelmäßig durch die wiederkehrenden Weinbaukrisen der Gegenwart wiederbelebt wird.

Italiano :

Come si può raccontare la storia delle rivolte nell’Aude senza parlare della rivolta dei viticoltori del 1907?

Un vasto movimento di manifestazioni ebbe luogo nel « Midi Rouge », in molte città della Linguadoca e della Catalogna, a causa della crisi dell’industria vinicola. Realizzata nel 2007 in occasione del centenario della rivolta dei viticoltori del 1907, questa mostra fornisce un resoconto dettagliato del movimento dei viticoltori del 1907, la cui portata è entrata a far parte della nostra memoria collettiva, regolarmente ravvivata dal ripetersi delle crisi viticole contemporanee.

Espanol :

¿Cómo contar la historia de las revueltas del Aude sin mencionar la revuelta de los viticultores de 1907?

Un vasto movimiento de manifestaciones tuvo lugar en el « Midi Rouge », en numerosas ciudades de las regiones de Languedoc y Cataluña, debido a la crisis del sector vitivinícola. Realizada en 2007 con motivo del centenario de la revuelta de los viticultores de 1907, esta exposición ofrece un relato detallado del movimiento de los viticultores de 1907, cuya amplitud ha pasado a formar parte de nuestra memoria colectiva, reavivada periódicamente por la recurrencia de las crisis vitivinícolas contemporáneas.

