1913-1923 L’Esprit du Temps Musée du quai Branly Jacques Chirac Paris

1913-1923 L’Esprit du Temps

Musée du quai Branly Jacques Chirac
37 quai Branly
Paris

Début : 2026-03-17

fin : 2026-09-20

2026-03-17

Le musée du quai Branly-Jacques Chrirac vous invite à plonger au cœur d’une décennie révolutionnaire où l’art, la guerre et les cultures du monde se croisent pour redessiner notre modernité. Une exposition immersive et inédite.

Musée du quai Branly Jacques Chirac
37 quai Branly
Paris 75007
+33 1 56 61 70 00
tourisme@quaibranly.com

English :

The musée du quai Branly-Jacques Chrirac invites you to plunge into the heart of a revolutionary decade when art, war and world cultures intersected to redraw our modernity. An immersive, never-before-seen exhibition.

