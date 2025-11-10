1914-1918 au Père Lachaise Cimetière du Père-Lachaise Paris

Il existe pas moins de 148 tombes référencées « guerre de 1914-1918 », réparties sur les 44 hectares du cimetière du Père Lachaise. Il est donc impossible de pouvoir toutes les observer en une seule visite.

Aussi, les commissions Culture du Conseil de Quartier Léon Blum-Folie Régnault et du Conseil des Seniors du 11e vous proposent de vous guider, au fil des petits chemins et grandes allées, vers une trentaine de sépultures de personnages qui ont participé, chacun à leur manière, à l’effort de la Grande guerre : Militaires bien sûr, mais également médecin en chirurgie réparatrice, infirmière des gueules cassées, inventeur du masque à gaz, téléphoniste, aumônier, chansonnier, affichiste…

Vous y découvrirez des sépultures parfois monumentales, richement ornées, mais aussi des tombes beaucoup plus humbles et familiales, tout en discrétion.

Chaque visite, par petit groupe de 20 personnes, dure environ 3 heures.

Prévoir des vêtements adaptés (si pluie) et des chaussures de marche.

Dans le cadre des commémorations de l’armistice du 11 novembre, venez participer à des visites guidées sur les sépultures de personnages liés à la Grande guerre.

Le samedi 15 novembre 2025

de 13h30 à 16h30

Le mercredi 12 novembre 2025

de 13h30 à 16h30

Le lundi 10 novembre 2025

de 13h30 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-10T14:30:00+01:00

fin : 2025-11-15T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-10T13:30:00+02:00_2025-11-10T16:30:00+02:00;2025-11-12T13:30:00+02:00_2025-11-12T16:30:00+02:00;2025-11-15T13:30:00+02:00_2025-11-15T16:30:00+02:00

Cimetière du Père-Lachaise 16, rue du Repos 75020 Paris

https://mairie11.paris.fr/pages/inscrivez-vous-aux-balades-du-conseil-de-quartier-lbfr-32824 +33153271252 democratielocale11@paris.fr