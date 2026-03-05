1914 1918 LES PETITS MÉTIERS DES POILUS

Chemin de Saint-Ilpide Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy et animée par Jean-Marie GAZAGNE, passeur d’histoire

Entrée libre.

Renseignements 04 66 65 24 46

Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy et animée par Jean-Marie GAZAGNE, passeur d’histoire

Entrée libre.

Renseignements 04 66 65 24 46 .

Chemin de Saint-Ilpide Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 24 46 cer@cer48.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference organized by the Centre d?Etudes et de Recherches Benjamin Bardy and hosted by Jean-Marie GAZAGNE, history lecturer

Free admission.

Information: 04 66 65 24 46

L’événement 1914 1918 LES PETITS MÉTIERS DES POILUS Mende a été mis à jour le 2026-03-02 par 48-OT Mende