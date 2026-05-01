Bellicourt

1918-1940… de la gloire de Versailles à l’effondrement Marche commémorative commentée

RD 1044 Bellicourt Aisne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le samedi 30 mai 2026, l’association War and Memory vous propose une marche commémorative commentée de 3 km allant de Riqueval à Nauroy sur la thématique 1918-1940… de la gloire de Versailles à l’effondrement .

Départ à 19h30 de Riqueval.

Soupe à l’arrivée.

Tarif 3€.

Uniquement sur réservation.

Infos et inscription au 03 23 09 37 28 ot@cc-vermandois.com

Le samedi 30 mai 2026, l’association War and Memory vous propose une marche commémorative commentée de 3 km allant de Riqueval à Nauroy sur la thématique 1918-1940… de la gloire de Versailles à l’effondrement .

Départ à 19h30 de Riqueval.

Soupe à l’arrivée.

Tarif 3€.

Uniquement sur réservation.

Infos et inscription au 03 23 09 37 28 ot@cc-vermandois.com .

RD 1044 Bellicourt 02420 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 37 28 ot@cc-vermandois.com

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English :

On Saturday May 30, 2026, the War and Memory association will be offering a 3km commemorative walk with commentary from Riqueval to Nauroy on the theme of 1918-1940… from the glory of Versailles to the collapse .

Departure from Riqueval at 7.30pm.

Soup on arrival.

Price: 3?

Reservations required.

Information and registration on 03 23 09 37 28 ot@cc-vermandois.com

L’événement 1918-1940… de la gloire de Versailles à l’effondrement Marche commémorative commentée Bellicourt a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Saint-Quentinois