1918-1940… de la gloire de Versailles à l’effondrement Marche commémorative commentée Bellicourt
1918-1940… de la gloire de Versailles à l’effondrement Marche commémorative commentée Bellicourt samedi 30 mai 2026.
Bellicourt
1918-1940… de la gloire de Versailles à l’effondrement Marche commémorative commentée
RD 1044 Bellicourt Aisne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30 21:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le samedi 30 mai 2026, l’association War and Memory vous propose une marche commémorative commentée de 3 km allant de Riqueval à Nauroy sur la thématique 1918-1940… de la gloire de Versailles à l’effondrement .
Départ à 19h30 de Riqueval.
Soupe à l’arrivée.
Tarif 3€.
Uniquement sur réservation.
Infos et inscription au 03 23 09 37 28 ot@cc-vermandois.com
Le samedi 30 mai 2026, l’association War and Memory vous propose une marche commémorative commentée de 3 km allant de Riqueval à Nauroy sur la thématique 1918-1940… de la gloire de Versailles à l’effondrement .
Départ à 19h30 de Riqueval.
Soupe à l’arrivée.
Tarif 3€.
Uniquement sur réservation.
Infos et inscription au 03 23 09 37 28 ot@cc-vermandois.com .
RD 1044 Bellicourt 02420 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 37 28 ot@cc-vermandois.com
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English :
On Saturday May 30, 2026, the War and Memory association will be offering a 3km commemorative walk with commentary from Riqueval to Nauroy on the theme of 1918-1940… from the glory of Versailles to the collapse .
Departure from Riqueval at 7.30pm.
Soup on arrival.
Price: 3?
Reservations required.
Information and registration on 03 23 09 37 28 ot@cc-vermandois.com
L’événement 1918-1940… de la gloire de Versailles à l’effondrement Marche commémorative commentée Bellicourt a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Saint-Quentinois