1920 THE MUSICAL – L’IDEAL Lezignan

1920 THE MUSICAL Début : 2025-12-13 à 21:00. Tarif : – euros.

1920 , The Musical c’est…… De grands standards de la chanson française ou internationale que vous fredonnez inlassablement…. 4 artistes passionnés revisitant leur répertoire dans un style musical Charleston et Swing façon PostModern Juke Box. Dans des tenues folles à la Gatsby attitude …. Une histoire d’amitié, de chassé-croisé amoureux, où se mêlent passion artistique et envie de conquérir les deux lieux cultes de cette belle époque : De Paris à Broadway …. Titanic de Céline Dion en version rythmée Swing, Taylor Swift et son Shake it off seront de la partie, Wannabe des Spice Girls, Allumer le feu de Johnny Hallyday, Sous le ciel de Paris d’Edith Piaf, Marry You de Bruno Mars ! Un répertoire éclectique aux styles et harmonies différents qu’il faut absolument découvrir.

