1924, la grève des sardinières Musée de Bretagne Rennes

1924, la grève des sardinières Dimanche 21 septembre, 17h30 Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine

Après un retour sur l’expansion de Douarnenez et de ses usines de conserveries au début du 20e siècle et la pénibilité qui caractérise le travail des sardinières, vous plongerez dans l’histoire de cette grève, si particulière, avec ses rebondissements et ses protagonistes.

Dans le cadre des Journées européennes du Matrimoine et du Patrimoine.

Fanny Bugnon, maîtresse de conférence, raconte la grande grève qui débute le 20 novembre 1924 dans les conserveries de sardines de Douarnenez. jemp

Manifestation sur le port de Rosmeur, CEDIAS – Musée social, Paris, tous droits réservés