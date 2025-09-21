1925, le domaine de Graffigny à l’époque d’Éléonore Corbin Château Madame de Graffigny Villers-lès-Nancy

Parc et château Madame de Graffigny, entrée principale rue Albert 1er. Groupes limités à 20 personnes | Durée : 1h

Début : 2025-09-21T10:30:00+ – 2025-09-21T11:30:00+

Fin : 2025-09-21T15:30:00+ – 2025-09-21T16:30:00+

Le château Madame de Graffigny a été la propriété d’Éléonore Joséphine Corbin, fille d’Antoine Corbin, fondateur des Magasins Réunis, à partir de 1906.

Les aménagements réalisés pendant son occupation sont conséquents et concernent autant l’intérieur que l’extérieur. Les travaux intérieurs ont été effectués dans un souci de modernité et d’ingéniosité, notamment en ce qui concerne le travail sur la lumière, sa diffusion et son reflet. Dans un pur style Art déco, Éléonore a donné la dernière identité forte au château.

Michel Ernewein vous emmène dans un voyage architectural, du XVIIIᵉ siècle aux années 1920, à la découverte d’une autre femme de tête : Éléonore.

Château Madame de Graffigny 4 Rue Albert 1er, 54600 Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est Vers 1712, François Huguet de Graffigny est à l'origine du château et du parc, dont le célèbre agronome Charles-Alexandre Mathieu de Domsbale s'est occupé. Le financier Élie a poursuivi l'aménagement du parc.

Aujourd’hui, l’ensemble est géré par la ville de Villers-lès-Nancy. Il accueille des événements, des salons, des rencontres et des expositions temporaires (horaires à consulter sur le site de la ville en fonction de la programmation).

Le parc est ouvert tous les jours et abrite plusieurs espèces d’arbres remarquables, dont un cèdre du Liban, un séquoia, un ginkgo biloba, un néflier et un paulownia.

Il est aussi l’écrin d’œuvres monumentales, comme le célèbre géant Massaï du sculpteur Jean-No.

