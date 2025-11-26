1925 Promenade Parisienne Mairie du 5e arrondissement PARIS

1925, Première de l’Enfant et les Sortilèges de M. Ravel sur un livret de Colette ; M Delage, en bon orientaliste, rêve autour de Haï-Kaïs, le quatuor à cordes de Fauré, oeuvre posthume, est créé, Yvain explose avec ses opérettes « Pas sur la bouche » et « Ta bouche » au théâtre des Nouveautés et la Revue Nègre conquiert le public des Champs-Élysées.

1925, c’est aussi l’année de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels modernes à Paris. Colette, femme de lettres, journaliste, actrice, est embauchée par Marie-Claire pour couvrir cette exposition. Nous avons imaginé de courts textes, comme autant d’instantanés, ponctuant ce concert et illustrant l’éclectisme musical de cette année-là.

1925, la maire du 5e arrondissement est rénovée dans le style Art Déco. Cette soirée débutera par une déambulation-visite de ce bâtiment.

1925, ce sont les Années Folles, où la joie de vivre et l’insouciance sont les maîtres mots d’un nouvel art de vivre. Aussi, une surprise festive vous attend à la fin de cette promenade… !

Un spectacle proposé par les professeurs du Conservatoire Gabriel Fauré ainsi qu’une visite guidée de la mairie du 5e à partir de 18h45.

Le mercredi 26 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit

Visite de la mairie à 18h45 : Entrée gratuite avec inscription obligatoire au 01 56 81 75 28

Spectacle à 19h30 : Entrée libre et gratuite.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-26T20:30:00+01:00

fin : 2025-11-26T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-26T19:30:00+02:00_2025-11-26T20:30:00+02:00

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS

+33146339798 celine.thongsavath@paris.fr