1930 Thoniers dans la tempete Cinéma La Rivière Étel

1930 Thoniers dans la tempete Cinéma La Rivière Étel mardi 5 août 2025.

1930 Thoniers dans la tempete

Cinéma La Rivière 11 Boulevard Charles De Gaulle Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 10:00:00

fin : 2025-08-05 23:30:00

Date(s) :

2025-08-05

Projection du documentaire-fiction 1930 Thoniers dans la tempête, re´alise´ pour commémorer la tempête de 17 au 20 septembre 1930 qui a provoque´ la perte de 27 dundees (bateaux a` voile de travail engage´s dans la pêche aux thons) et la mort de 207 marins pris dans la tourmente au large de l’Irlande. Archiviste, historiens amateurs

et confirmes, ingénieurs et universitaires, marins, artistes peintres, illustrateurs, musiciens ont mutualise´ leurs ressources et leur talents pour réaliser un film sur l’événement.

Cette projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur, Alain Pichon et accompagnée, dans la journée, d’une exposition mise en place par le Musée des Thoniers d’Étel et d’une conférence météorologique.

Exposition et conférences gratuites

Vente des billets à Distance sur le site du cinéma. .

Cinéma La Rivière 11 Boulevard Charles De Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 84 41 95 49

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 1930 Thoniers dans la tempete Étel a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon