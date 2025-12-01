1939-1945 Brumath dans la guerre, de la mobilisation à la libération

Cour du Château Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10 18:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Exposition qui retrace des événements qui se sont déroulés dans la commune de Brumath durant la 2ème guerre mondiale.

Exposition qui retrace des événements qui se sont déroulés dans la commune de Brumath durant la 2ème guerre mondiale.

Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. 0 .

Cour du Château Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87

English :

Exhibition recounting events that took place in the commune of Brumath during the 2nd World War.

German :

Ausstellung, die Ereignisse nachzeichnet, die sich in der Gemeinde Brumath während des Zweiten Weltkriegs abgespielt haben.

Italiano :

Una mostra che racconta gli eventi accaduti a Brumath durante la Seconda guerra mondiale.

Espanol :

Exposición sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en Brumath durante la II Guerra Mundial.

L’événement 1939-1945 Brumath dans la guerre, de la mobilisation à la libération Brumath a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau