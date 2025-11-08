1939-1945 Brumath dans la guerre, de la mobilisation à la libératon Brumath

1939-1945 Brumath dans la guerre, de la mobilisation à la libératon

Avec cette exposition, découvrez les évènements qui marquèrent notre région, et plus particulièrement notre commune au cours de cette époque tourmentée, de peines et de privations. La vie quotidienne sous le joug nazi, comme le parcours de certains de nos concitoyens, ou les évènements militaires y sont évoqués à travers documents, objets d’époque et exposition de mannequins.

Avec le soutien de la SHABE, le Souvenir Français et la Ville de Brumath.

With this exhibition, discover the events that marked our region, and more particularly our commune, during this tormented period of hardship and deprivation. Daily life under the Nazi yoke, the lives of some of our fellow citizens, and military events are evoked through documents, period objects and mannequins.

In dieser Ausstellung erfahren Sie mehr über die Ereignisse, die unsere Region und insbesondere unsere Gemeinde in dieser turbulenten Zeit voller Leid und Entbehrungen geprägt haben. Das tägliche Leben unter dem Joch der Nazis, die Lebenswege einiger unserer Mitbürger und die militärischen Ereignisse werden anhand von Dokumenten, Zeitzeugenobjekten und Puppen dargestellt.

Questa mostra esplora gli eventi che hanno segnato la nostra regione, e più in particolare il nostro comune, durante questo tormentato periodo di privazioni e difficoltà. La vita quotidiana sotto il giogo nazista, così come la vita di alcuni nostri concittadini e gli eventi militari, sono descritti attraverso documenti, oggetti d’epoca e un’esposizione di manichini.

Esta exposición explora los acontecimientos que marcaron nuestra región, y más concretamente nuestro municipio, durante este atormentado periodo de penurias y privaciones. La vida cotidiana bajo el yugo nazi, así como la vida de algunos de nuestros conciudadanos y los acontecimientos militares, se describen a través de documentos, objetos de época y una muestra de maniquíes.

