1939-1945, l’histoire tragique de l’Alsace-Moselle et ses prolongements normands. Archives départementales de la Manche Saint-Lô

1939-1945, l’histoire tragique de l’Alsace-Moselle et ses prolongements normands.

Archives départementales de la Manche 103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Date :

Début : 2025-11-19 18:00:00

fin : 2025-11-19 19:30:00

Date(s) :

2025-11-19

Conférence de Roland Steiner. Une histoire souvent méconnue, un cas unique, l’Alsace et la Moselle ont changé 4 fois de nationalité en 75 ans. Chacun de ses changements s’est accompagné d’un drame humain. Lors d’aucun de ces changements, la population n’a été consultée.

L’Alsace et la Moselle n’ont jamais été la cause du conflit, mais sont devenus un enjeu au cours de celui-ci.

En Alsace-Moselle, le drame de la seconde guerre mondiale débuta, dès le 1er septembre 1939, par l’évacuation de 700 000 personnes.

Entre 1940 et 1945, la barbarie nazie a transformé l’Alsace-Moselle en camp de concentration à ciel ouvert.

Presque par hasard, des incorporés de force dans la Wehrmacht et aussi dans la Waffen SS, ont combattu sous l’uniforme Feldgrau en Normandie après le 6 juin 1944. Cette tragédie n’a épargné aucune famille et laisse des cicatrices jusqu’à nos jours. .

Archives départementales de la Manche 103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche

1939-1945, l'histoire tragique de l'Alsace-Moselle et ses prolongements normands.

L'événement 1939-1945, l'histoire tragique de l'Alsace-Moselle et ses prolongements normands. Saint-Lô