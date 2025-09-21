1940-1945 : Résistance et Souffrances – Le Réduit de la Truyère Musée de la résistance du Mont Mouchet Auvers

1940-1945 : Résistance et Souffrances – Le Réduit de la Truyère Dimanche 21 septembre, 17h00 Musée de la résistance du Mont Mouchet Haute-Loire

dimanche 21 septembre 2025 à 16h (Gratuit)

Lectures et témoignages par Les Grenouilles Liseuses

Pour clôturer les Journées européennes du patrimoine le dimanche 21 septembre à 16h, le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier vous propose d’assister aux lectures, et aux témoignages portés par les voix des Grenouilles Liseuses autour de leur nouveau spectacle gratuit intitulé 1940-1945 : Résistance et Souffrances – Le Réduit de la Truyère.

Rendez-vous au musée de la Résistance du Mont Mouchet sur la commune d’Auvers, pour plus de renseignements vous pouvez contacter le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier -PETR Pays de Lafayette au 04 71 77 28 30 ou par mèl : a.jarry@haut-allier.com

Musée de la résistance du Mont Mouchet Mont Mouchet 43300 AUVERS Auvers 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 77 28 30 https://www.resistance-mont-mouchet.com/ La muséographie du Musée de la Résistance du Mont Mouchet vous permettra de découvrir ou de redécouvrir la vie des français pendant la Seconde Guerre mondiale et d'appréhender les événements qui se sont déroulés localement en 1944.

